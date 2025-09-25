Connect with us

Bărbat arestat la cererea procurorilor DIICOT Alba Iulia. Pentru ce infracțiune va sta în arestul preventiv al IPJ Alba

Publicat

acum 3 ore

Un bărbat a fost arestat preventiv, la cererea DIICOT Alba Iulia. Este vorba despre Robert B., care își va petrece următoarele 30 de zile în arestul preventiv al IPJ Alba. 

Bărbatul va fi cercetat pentru o infracțiune cibernetică, mai exact pornografie infantilă în formă continuată.

Din câte se pare în dosar sunt trei victime.

Decizia de arestare preventivă a fost luată de magistrații Tribunalului Alba în data de 24 septembrie 2025. Acesta va sta în arest preventiv până în data de 23 octombrie 2025. Atunci procurorii care anchetează cazul vor putea cere prelungirea arestului preventiv.

”(…) dispune arestarea preventivă a inculpatului B. ROBERT, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de: – pornografie infantilă, în formă continuată (persoană vătămată T.E.E.); – pornografie infantilă, (persoană vătămată P. R. I.); – pornografie infantilă,  (persoană vătămată L.A.P.), pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 24.09.2025 şi până în data de 23.10.2025 inclusiv”, se arată în minuta Tribunalului Alba.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 48 de ore.

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru.

Ultimele articole pe alba24
