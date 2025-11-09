Connect with us

Bărbat, condamnat la închisoare cu executare: Speriat de rudele iubitei sale din Alba a condus o mașină deși nu avea carnet

De la ce înălțime pot sta copiii pe scaunul din față

Publicat

acum 3 ore

Un bărbat a fost condamnat recent la închisoare cu executare de către magistrații Curții de Apel Alba Iulia. Este vorba despre un bărbat din București, care a condus deși nu avea carnet, o mașină între Drașov și Cunța. 

Decizia definitivă a gost dată de magistrați, în data de 4 noiembrie 2025. Bărbatul mai avea și alte condamnări la activ. Însă fapta care i-a adus o condamnare cu executare a avut loc pe 12 mai 2023.

Atunci bărbatul în urma unui conflict pe care l-a avut cu concubina sa, a luat decizia de a pleca cu o mașină, deși nu avea permis de conducere. În documentele emise de Curtea de Apel Alba Iulia, bărbatul și-a motivat în felul următor decizia:

Oprit de agenții de poliție care au fost anunțati prin 112 bărbatul a declarat că: ”am avut un conflict cu concubina, iar de frică să nu vină rudele ei și să iau bătaie, am luat mașina de la poartă, m-am urcat la volan și am condus pe câmp, după care am luat-o înspre Drașov, tot pe câmp.

În Drașov am ieșit în DJ106I, strada Principală, cu intenția de a ajunge la Cunta, să las mașina și de acolo să ajung la București. Între Drașov și Cunta, pe DJ106I, am fost oprit de un echipaj de poliție. Știam că nu am dreptul să conduc autovehiculul pe drumurile, că nu dețin permis de conducere, dar de frică am condus”, a declarat acesta.

Pedeapsa

La Curtea de Apel Alba Iulia, dosarul a ajuns după o decizie la instanța de fond. Deși bărbatul a făcut apel, magistrații nu au admis apelul acestuia. Pentru fapta sa a fost condamnat la un an de închisoare cu executare. Însă pentru că mai avea și condamnări anterioare, pedeapsa finală a fost de un an și patru luni cu executarea pedepsei în regim de detenție.

Decizia a fost definitivă.

