Bărbat cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic, în comuna Avram Iancu. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic, în comuna Avram Iancu. Acesta conducea un autoturism.

Potrivit IPJ Alba, luni, 1 decembrie, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DJ 762, pe raza localității Avram Iancu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din localitatea Vidra.

În urma testării bărbatului cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,43 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

