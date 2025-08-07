Bărbat cu dosar penal, după ce a fost oprit în trafic, la Șugag. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat din județul Sibiu este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan, în Șugag, fără permis de conducere și cu numere de înmatriculare false.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 6 august, în jurul orei 15:00, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, pentru control, pe raza localității Șugag, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Jina, județul Sibiu.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, polițiștii au constatat că autoturismul avea montate plăcuțe de înmatriculare false.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

