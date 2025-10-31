Connect with us

Aiud

Bărbat de 52 de ani din Alba, reținut pentru viol asupra unei tinere de 18 ani. Agresiunea s-ar fi produs într-o mașină

Bărbat de 52 de ani din Alba, reținut pentru viol asupra unei tinere de 18 ani, pe care a agresat-o într-o mașină.

Reprezentanții IPJ Alba au transmis că la data de 30 octombrie 2025, judecătorul de drepturi şi libertăți din cadrul Judecătoriei Aiud a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în dimineața zilei de 20 octombrie 2025, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Hopârta, județul Alba, ar fi încercat, prin constrângere, să întrețină raporturi sexuale cu o tânără de 18 ani și ar fi atins-o în zonele intime.

Agresiunea s-ar fi petrecut în timp ce se aflau într-un autoturism, pe raza orașului Ocna Mureș.

La data de 29 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din orașul Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 52 de ani.

”Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

