Bărbat din Aiud care a furat aproape tot ce a găsit într-o casă, trimis în judecată: A luat de la canapele la tacâmuri și undițe

Publicat

acum 22 de secunde

Un bărbat din Aiud a fost recent trimis în judecată pentru furt calificat după ce a golit o locuință din oraș. Mai exact, în data de 22 august dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară, pe rolul judecătoriei Aiud. 

Motivarea instanței a fost făcută publică, iar în documentele existente pe portalul rejust.ro, judecătorii au detaliat pe scurt ceea ce a furat inculpatul. 

Din câte se pare acesta nu a ratat nimic: a furat de la canapele, la corpuri de mobilă, un calculator, dar chiar și vesela, tacămuri și undițe de pescuit.

Faptele s-au petrecut pe parcursul a patru luni, în perioada septembrie – decembrie 2024.

Potrivit motivării instanței, locuința din care acesta a sustras bunurile este situată pe strada Transilvaniei din oraș. Inculpatul a forțat ușa de intrare în locuință și a început să sustragă bunurile.

În cele patru luni a furat următoarele: două canapele extensibile, corpuri de mobilier, o sobă confecționată din fontă, un calculator, un monitor, o mașină de spălat haine, o vitrină, un pat extensibil, aragaz cu butelie, șifoner haine, două diplomate, veselă și tacâmuri, o combină muzicală marca Panasonic, undiță de pescuit și alte corpuri de mobilier.

Înn total a cauzat un prejudiciu în cuantum de 20.000 lei, au mai notat judecătorii.

Pentru faptele sale, bărbatul va fi judecat pentru furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

