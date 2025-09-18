Bărbat din Aiud cu dosar penal. A furat 2,5 tone de piatră de pe un teren privat, într-un sat din Alba. Cum a procedat

Un bărbat de 44 de ani din Aiud s-a ales cu dosar penal după ce ar fi furat 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din Bucium.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17 septembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Bucium au identificat un bărbat de 44 de ani, din municipiul Aiud, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în 9 septembrie, dimineața bărbatul s-ar fi deplasat pe raza localității Bucium, sat Izbita, și ar fi încărcat, într-o autoutilitară, 2,5 tone de piatră albă.

Piatra ar fi fost sustrasă de pe un teren neîmprejmuit care aparține unui bărbat de 37 de ani, din localitatea Bucium.

Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

