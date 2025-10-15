Bărbat din Aiud, prins în timp ce conducea cu permisul suspendat. Este cercetat de polițiști

Un bărbat de 53 de ani din Aiud este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea, deși avea permisul suspendat.

Potrivit IPJ Alba, marți, 14 octombrie, polițiștii rutieri din Aiud au oprit pentru control, pe strada Tribun Tudoran – Pasaj Cale Ferată, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Aiud.

Din verificări a reieșit că acesta are dreptul de a conduce suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News