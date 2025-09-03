Connect with us

Bărbat din Alba, condamnat după ce și-a lovit un prieten cu un scaun în cap, în timpul unui joc de cărți. Pedeapsa primită

Publicat

acum 24 de secunde

Un joc de cărți a dus la o condamnare la Judecătoria Aiud, în cazul unui bărbat. Deși fapta este veche, petrecută în luna octombrie a anului 2023, magistrații au dat o condamnare în primă instanță, abia în data de 28 august 2025. 

Recent motivarea instanței a devenit publică fiind disponibilă pe portalul CSM, rejust.ro. 

Mai exact, fapta s-a petrecut în data de 15 octombrie 2023, în comuna Lopadea Nouă, când victima a mers în casa agresorului pentru un joc de cărți. La un moment dat, când agresorul a câștigat o repriză spiritele s-au încins la masa de joc, se arată în motivarea instanței.

Mai multe persoane aflate în casă au fost prezente la incident și au devenit martori în instanță. Una dintre persoanele prezente a declarat următoarele:

”În timpul serii, din cauza unei partide de cărți, inculpatul și persoana vătămată s-au certat și s-au ridicat de la masă, iar inculpatul a luat scaunul persoanei vătămate  și l-a lovit în cap, în zona feței”, se arată în motivarea instanței.

Bărbatul a fost lovit în zona ochiului și a avut nevoie de șapte zile de îngrijiri medicale.

Ce pedeapsă a primit la doi ani de la comiterea faptei

Pentru fapta sa, bărbatul a fost condamnat la patru luni de închisoare cu amânare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

