Connect with us

Eveniment

Bărbat din Alba, condamnat pentru viol, depistat și reținut de polițiști. Câți ani va sta după gratii

Publicat

acum 58 de secunde

Un bărbat de 23 de ani din Alba își va petrece următorii cinci ani în închisoare după ce a fost condamnat pentru viol în formă continuată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2025, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Noșlac, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 17 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 58 de secunde

Bărbat din Alba, condamnat pentru viol, depistat și reținut de polițiști. Câți ani va sta după gratii
Actualitateacum 11 minute

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
seism cutremur
Evenimentacum 19 minute

Riscul seismic, trecut în cartea funciară. Cumpărătorii imobilelor vor fi informați înainte de achiziție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 11 minute

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Administrațieacum 23 de ore

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Vouchere sociale
Economieacum 3 ore

Magazine ce nu au respectat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ, amendate de Antifraudă ANAF. Unde vor mai fi controale
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

”Contesa din Ungaria” care a înșelat un broker imobiliar din Alba Iulia este o escroacă faimoasă cu o viață desprinsă din filme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. Cine va prelua conducerea Ministerului Economiei
Evenimentacum 21 de ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Vouchere de vacanță 2025
Actualitateacum 6 ore

Românii își planifică mai atent vacanțele de sărbători: Patru din zece hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Evenimentacum 16 ore

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Sistem de telemedicină la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienții din județ, diagnosticați de la distanță
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 2 zile

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro
Educațieacum 19 ore

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei
Mai mult din Educatie