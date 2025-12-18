Eveniment
Bărbat din Alba, condamnat pentru viol, depistat și reținut de polițiști. Câți ani va sta după gratii
Un bărbat de 23 de ani din Alba își va petrece următorii cinci ani în închisoare după ce a fost condamnat pentru viol în formă continuată.
Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2025, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Noșlac, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 17 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
