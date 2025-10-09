Bărbat din Alba, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic. Conducea cu permisul suspendat de aproape doi ani

Un bărbat din Noșlac este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan, deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 18.00, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe DJ 107 G, pe raza localității Noșlac, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Noșlac.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de conducere suspendat din data de 10 decembrie 2023.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

