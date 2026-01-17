Eveniment
Bărbat din Alba, iertat de magistrați după ce a fost prins cu droguri la UNTOLD. Ce substanțe avea la el la festivalul din Cluj
Un bărbat din Alba care a fost prins cu droguri la festivalul Untold din Cluj Napoca a fost iertat de magistrați. Mai exact, în data de 15 ianuarie 2026, magistrații Tribunalului Alba au închis dosarul.
Pe scurt, procurorii DIICOT care au anchetat cazul au cerut confirmarea renunțării la urmărirea penală, iar magistrații instanței de judecată au admis cererea.
Motivele pentru care procurorii DIICOT au cerut închiderea dosarului au fost: cantitatea foarte mică de droguri găsită asupra bărbatului, costurile care ar fi apărut în timpul procesului (mult prea mari, raportate la fapta comisă) și conduita bărbatului. Acesta a avut o atitudine sinceră și a colaborat cu autoritățile.
Cu ce droguri a fost prins la Untold
Potrivit motivării instanței, disponibile pe platforma CSM - rejust.ro, ”în data de 9 august 2025, ora 01:00, aflându-se în incinta Festivalului Untold din Cluj Napoca, a deținut fără drept, în vedere consumului propriu, droguri de mare risc, respectiv 0,12 grame fragment de comprimat care conține MDMA”, se arată în documentul citat.
Drept urmare s-a ales cu un dosar penal pentru deținere de droguri pentru consum propriu, dosar care în data de 15 ianuarie a fost închis. Decizia a fost definitivă.
