Bărbat din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan pe o stradă din oraș. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 30 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut pe o stradă din oraș.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de joi spre vineri (31 octombrie), în jurul orei 3.20, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Calea Moților din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,67 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

