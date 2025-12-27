Connect with us

Bărbat din Alba Iulia, reținut pentru distrugere. A înțepat cauciucurile a 8 mașini, în seara de Crăciun

politie noaptea

Publicat

acum 4 secunde

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut sâmbătă pentru distrugere: Este acuzat că a vandalizat 8 mașini în noaptea de Crăciun

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 25/26 decembrie 2025, bărbatul ar fi distrus, prin înțepare, anvelopele a opt autoturisme parcate în zona Bulevardului Transilvaniei și a străzii Vasile Goldiș din municipiu.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

politie noaptea
