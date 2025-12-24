FOTO: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, în fața sediului Serviciului de Ambulanță Alba

Accident la Alba Iulia. Un accident s-a petrecut miercuri după-amiaza, pe Calea Moților din Alba Iulia. Sunt două mașini implicate.

Accidentul a fost semnalat în apropierea sediului Serviciului Județean de Ambulanță Alba.

În evenimentul rutier, potrivit unor cititori Alba24, sunt implicate un SUV BMW și un autoturism Opel Corsa.

Din primele date, nu sunt persoane rănite. Revenim cu amănunte.

