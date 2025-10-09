Bărbat din Arieșeni, reținut de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 35 de ani din Arieșeni a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, joi, 9 octombrie, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Arieșeni. Acesta este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Miercuri seara (8 octombrie), în jurul orei 23:20, polițiștii au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Arieșeni, un autoturism care era condus de bărbatul de 35 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 1,24 mg/litru alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

