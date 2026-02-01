Noi reguli pentru concediul medical, în vigoare de la 1 februarie: Ce schimbări importante vor limita concediile fictive

Noi reguli pentru concediul medical intră în vigoare de la data de 1 februarie 2026. Este vorba despre o ordonanță de urgență dată de Guvernul României în luna decembrie a anului 2025.

Noile legi vor limita situația concediilor fictive. Mai exact,Conform noilor reguli, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, iar costul va fi suportat de angajat, inclusiv în cazul concediilor medicale care erau plătite integral de stat.

Asta înseamnă că angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi.

Această măsură va fi aplicată pentru o perioadă determinată, între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027. Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar următoarele de CNAS.

Mai mult de atât, noile reguli includ și un control mai asupru, iar Casele de Asigurări de Sănătate pot verifica:

documentele medicale care au stat la baza concediului

corectitudinea completării certificatelor

durata concediului raportată la diagnostic

respectarea condițiilor legale

În cazul în care apar nereguli în urma verificărilor, concediul medical poate fi anulat, iar asiguratul nu va primi indemnizația. Situațiile pot fi sesizate la cabinetele de expertiză a capacității de muncă, Colegiul Medicilor și la comisiile de disciplină.

