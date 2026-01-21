Bărbat din Blaj, condamnat după ce și-a incendiat apartamentul dintr-o ceartă cu nevasta. Unde s-a așezat să aștepte poliția

Cazul unei distrugeri prin incendiere a fost detaliat de magistrații Judecătoriei Blaj, într-un dosar penal. În data de 20 ianuarie 2026, magistrații din Blaj au dat o primă decizie față de un bărbat de 64 de ani.

Acesta a fost găsit vinovat pentru distrugerea prin incendiere a apartamentului în care locuia cu soția sa. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Mai exact în data de 16 aprilie 2020.

În ziua respectivă între cei doi a pornit un scandal din cauza faptului că bărbatul consuma prea mult alcool. Femeia i-a spus acestuia că va pleca să locuiască singură, iar după sărbătorile pascale va lua o decizie față de relația lor.

Apoi a plecat la muncă, însă nu știa că în capul soțului era un plan.

A băut și a decis să dea foc apartamentului

Nervos bărbatul a consumat o cantitate de alcool, apoi s-a decis să incendieze apartamentul. A plecat la benzinărie a luat un bidon cu cinci litri de benzină și a intrat în casă.

Apoi a aruncat benzină pe mobilă și a aprins focul cu un șervețel. După a plecat din apartament. La scurt timp focul a început să cuprindă camera, iar vecinii au alertat pompierii. A durat mai bine de 30 de minute până când pompierii militari au reușit să stingă focul.

Însă toată camera a fost distrusă, la fel și mobila din interior. Mai mult de atât, focul putea cuprinde și apartamentele vecine, însă pompierii militari au reușit să limiteze pagubele și să împiedice o tragedie.

A plecat să incendieze și altă locuință

În fața anchetatorilor a detaliat ce a făcut după ce a ieșit din apartament.

Potrivit motivării instanței, bărbatul ”la vederea flăcărilor, a ieșit din apartament și a mers la mașina parcată în fața blocului, ocazie cu care a auzit o bubuitură puternic la nivelul balconului, înrucât se spărseseră geamurile balconului și se vedeau flăcările care ieșeau pe geamuri.

S-a așezat pe un scaun și a așteptat poliția

În continuare, acesta a arătat că a plecat cu autovehiculul său spre un alt imobil proprietate personal din localitatea Pănade, unde a procedat în aceeași manieră, provocând incendierea și a respectivului imobil, iar apoi s-a așezat pe un scaun dintr-o terasă din apropierea casei, unde a stat până la sosirea echipajelor de pompieri și de poliție”, se arată în documentul citat.

Pedeapsa primită

La mai bine de cinci ani de la fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, cu suspendare.

De asemenea a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

