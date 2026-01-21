Connect with us

Eveniment

Bărbat din Blaj, condamnat după ce și-a incendiat apartamentul dintr-o ceartă cu nevasta. Unde s-a așezat să aștepte poliția

Publicat

acum O oră

Cazul unei distrugeri prin incendiere a fost detaliat de magistrații Judecătoriei Blaj, într-un dosar penal. În data de 20 ianuarie 2026, magistrații din Blaj au dat o primă decizie față de un bărbat de 64 de ani. 

Acesta a fost găsit vinovat pentru distrugerea prin incendiere a apartamentului în care locuia cu soția sa. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Mai exact în data de 16 aprilie 2020. 

În ziua respectivă între cei doi a pornit un scandal din cauza faptului că bărbatul consuma prea mult alcool. Femeia i-a spus acestuia că va pleca să locuiască singură, iar după sărbătorile pascale va lua o decizie față de relația lor.

Apoi a plecat la muncă, însă nu știa că în capul soțului era un plan.

A băut și a decis să dea foc apartamentului

Nervos bărbatul a consumat o cantitate de alcool, apoi s-a decis să incendieze apartamentul. A plecat la benzinărie a luat un bidon cu cinci litri de benzină și a intrat în casă.

Apoi a aruncat benzină pe mobilă și a aprins focul cu un șervețel. După a plecat din apartament. La scurt timp focul a început să cuprindă camera, iar vecinii au alertat pompierii. A durat mai bine de 30 de minute până când pompierii militari au reușit să stingă focul.

Însă toată camera a fost distrusă, la fel și mobila din interior. Mai mult de atât, focul putea cuprinde și apartamentele vecine, însă pompierii militari au reușit să limiteze pagubele și să împiedice o tragedie.

A plecat să incendieze și altă locuință

În fața anchetatorilor a detaliat ce a făcut după ce a ieșit din apartament.

Potrivit motivării instanței, bărbatul ”la vederea flăcărilor, a ieșit din apartament și a mers la mașina parcată în fața blocului, ocazie cu care a auzit o bubuitură puternic la nivelul balconului, înrucât se spărseseră geamurile balconului și se vedeau flăcările care ieșeau pe geamuri.

S-a așezat pe un scaun și a așteptat poliția

În continuare, acesta a arătat că a plecat cu autovehiculul său spre un alt imobil proprietate personal din localitatea Pănade, unde a procedat în aceeași manieră, provocând incendierea și a respectivului imobil, iar apoi s-a așezat pe un scaun dintr-o terasă din apropierea casei, unde a stat până la sosirea echipajelor de pompieri și de poliție”, se arată în documentul citat.

Pedeapsa primită

La mai bine de cinci ani de la fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, cu suspendare.

De asemenea a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Evenimentacum O oră

Bărbat din Blaj, condamnat după ce și-a incendiat apartamentul dintr-o ceartă cu nevasta. Unde s-a așezat să aștepte poliția
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Cosmin Zuleam, ucigașul omului de afaceri Adrian Kreiner, adus la Alba Iulia. Va fi audiat la Curtea de Apel
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Abrudacum 2 ore

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
Economieacum 8 ore

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Evenimentacum 9 ore

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 9 ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 minute

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Evenimentacum o zi

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Educațieacum 24 de ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Educatie