VIDEO: 70 de locuri de parcare, amenajate în locul unor garaje din Blaj. Când vor fi finalizate lucrările

Au început lucrările de amenajare a 70 de locuri de parcare în cartierul Eroilor din Blaj. Termenul de finalizare este începutul lunii martie.

"Lucrările de reamenajare a parcărilor de la Piața Mică, blocurile 13,14,15 au început.

Deși iarna încă mai staționează pe meleagurile noastre, condițiile pentru asemenea lucrări sunt destul de priernice și datorită faptului că în acest an avem un volum foarte mare de lucrări, încercăm să folosim orice zi cu temperaturi bune și cu vreme priernică pentru a desfășura lucrările.

Aici vom amenaja în locul garajelor care au fost demolate și pe această cale le mulțumesc din suflet pentru înțelegere tuturor foștilor proprietari de garaje care în termenul stabilit au respectat înțelegerea pe care am avut-o", a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

Potrivit acestuia, vor fi amenajate 70 de parcări destinate locatarilor din blocurile 13, 14 și 15 din Blaj.

Lucrările ar urma să fie finalizate la începutul lunii martie, iar autoritățile locale vor continua demolarea garajelor construite pe domeniul public și amenajarea de locuri de parcare în toate zonele unde astfel de construcții mai există.

În toate locațiile vizate, în locul garajelor vor fi amenajate doar parcări publice, pentru a crește numărul locurilor disponibile, în special în zonele aglomerate dintre blocuri.

