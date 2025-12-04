Bărbat din Roșia de Secaș, reținut după ce și-a agresat partenera de viață. Este cercetat pentru violență în familie

Un bărbat din Roșia de Secaș a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru violență în familie. Acesta și-a agresat partenera de viață, după o ceartă izbucnită pe fondul consumului de alcool.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 3 decembrie, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Pe 1 decembrie, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul de 33 de ani ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 25 de ani.

În cauză, polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

