Bărbat din Sântimbru, cercetat de polițiști. A fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 36 de ani din Sântimbru este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 septembrie 2025, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DJ 107 B, pe raza localității Sântimbru, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din localitatea Sântimbru.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În privința bărbatului, cercetările sunt continuate.

