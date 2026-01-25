Eveniment
Vremea în Alba, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie: Zile ploioase și mohorâte. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie: Zile ploioase și mohorâte. Prognoza meteo pe localități. Vremea va fi instabilă și mohorâtă în ultima săptămână a lunii ianuarie. Vor fi multe precipitații atât sub formă de ploaie și lapoviță, dar și ninsoare.
Totuși, vestea bună este că nu vor mai fi zile geroase. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu maxime ce ating 8 grade Celsius în zonele joase și minime ce nu coboară mai mult de -4 grade Celsius.
Citește și Atenționare Cod Galben de inundații în Alba și în alte județe din țară până marți noaptea. Zonele vizate
Luni – marți (26–27 ianuarie): Vor fi ploi pe arii extinse și precipitații mixte în zonele montane. Luni este în vigoare o avertizare meteo cod galben de ploi în tot județul. Marți, temperaturile scad, cu minime negative.
Miercuri – vineri (28–30 ianuarie): Chiar dacă cerul va fi predominant noros, vor fi mai puține precipitații. Temperaturile vor fi în ușoară în creștere - ziua, dar nopțile vor fi reci, mai ales la munte.
Weekend (31 ianuarie – 1 februarie): vremea va fi închisă, mohorâtă. Local va fi ploaie înghețată în zonele joase și ninsoare slabă la munte.
Vremea în Alba, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie
Vremea în Alba: Luni, 26 ianuarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse, apoi ploaie constantă. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ploaie și ninsoare. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare, ploaie și lapoviță. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare, ploaie și lapoviță. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare și ploaie. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață
Vremea în Alba: Marți, 27 ianuarie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de ploaie
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse scurte
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse scurte
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de ploaie
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Miercuri, 28 ianuarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Joi, 29 ianuarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse scurte
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Vremea în Alba: Vineri, 30 ianuarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 31 ianuarie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grad Celsius; câțiva fulgi
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Duminică, 1 februarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Sebeș: minime de 0 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; șanse de ninsoare
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; o aversă
Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; o aversă
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.