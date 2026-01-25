Connect with us

Vremea în Alba, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie: Zile ploioase și mohorâte. Prognoza meteo pe localități

Vremea în Alba, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie: Zile ploioase și mohorâte. Prognoza meteo pe localități. Vremea va fi instabilă și mohorâtă în ultima săptămână a lunii ianuarie. Vor fi multe precipitații atât sub formă de ploaie și lapoviță, dar și ninsoare.

Totuși, vestea bună este că nu vor mai fi zile geroase. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu maxime ce ating 8 grade Celsius în zonele joase și minime ce nu coboară mai mult de -4 grade Celsius.

Luni – marți (26–27 ianuarie): Vor fi ploi pe arii extinse și precipitații mixte în zonele montane. Luni este în vigoare o avertizare meteo cod galben de ploi în tot județul. Marți, temperaturile scad, cu minime negative.
Miercuri – vineri (28–30 ianuarie): Chiar dacă cerul va fi predominant noros, vor fi mai puține precipitații. Temperaturile vor fi în ușoară în creștere - ziua, dar nopțile vor fi reci, mai ales la munte.
Weekend (31 ianuarie – 1 februarie): vremea va fi închisă, mohorâtă. Local va fi ploaie înghețată în zonele joase  și ninsoare slabă la munte.

Vremea în Alba, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie

Vremea în Alba: Luni, 26 ianuarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse, apoi ploaie constantă. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ploaie și ninsoare. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare,  ploaie și lapoviță. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare,  ploaie și lapoviță. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare și ploaie. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; mai frig. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie. Avertizare meteo cod galben de ploi, până marți dimineață

Vremea în Alba: Marți, 27 ianuarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de ploaie

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse scurte

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; câteva averse scurte

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de ploaie

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Miercuri, 28 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Joi, 29 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse scurte

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Vremea în Alba: Vineri, 30 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 31 ianuarie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grad Celsius; puțină ploaie înghețată și burniță înghețată

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grad Celsius; câțiva fulgi

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Duminică, 1 februarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Sebeș: minime de 0 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; șanse de ninsoare

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; o aversă

Blaj: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; o aversă

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie scurtă

sursa: accuweather.com

