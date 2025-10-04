Connect with us

Bărbat din Sebeș, reținut după ce a furat o mașină și a condus-o prin oraș fără permis

politie noaptea

Publicat

acum O oră

Polițiștii din Sebeș au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat de 56 de ani, din municipiu, cercetat pentru furt în scop de folosință și conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 2 spre 3 octombrie, în jurul orei 03.40, polițiștii au fost sesizați de un bărbat de 51 de ani, din comuna Săsciori, care a reclamat că i-a fost furat autoturismul.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că bărbatul de 56 de ani ar fi profitat de faptul că autoturismul se afla neasigurat, într-o stație de carburant din Sebeș, și l-ar fi condus pe străzile municipiului.

Mașina a fost găsită ulterior de polițiști în parcarea unui magazin din Sebeș, iar verificările au arătat că bărbatul care o luase avea anulat dreptul de a conduce.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

