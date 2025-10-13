Connect with us

Bărbat din Vințu de Jos, reținut de polițiști. Era băut și a amenințat cu moartea un consătean, pe o stradă din localitate

Un bărbat din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști după ce, băut fiind, a amenințat cu moartea un consătean de 22 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 octombrie 2025, bărbatul de 38 de ani, pe fondul consumului de alcool, în timp ce se deplasa pe strada Nicolae Iorga din localitatea Vințu de Jos, l-ar fi amenințat cu moartea pe un tânăr de 22 de ani, din localitatea Vințu de Jos, provocându-i acestuia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate.

