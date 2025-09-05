Bărbat din Zlatna, reținut de poliție și cu ordin de protecție după ce și-a agresat soția și pe bunica acesteia

Un bărbat de 39 de ani din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat soția și pe bunica acesteia. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu.

La data de 4 septembrie 2025, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, în vârstă de 34 de ani și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, le-ar fi agresat fizic pe acestea.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii.

În cursul zilei de vineri, 5 septembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

