Bărbat, reținut de poliție după o bătaie în centrul municipiului Alba Iulia. Un conflict mai vechi, ”rezolvat” în stradă

Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 39 de ani, a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, informează reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 19 noiembrie.

Deși fapta s-a petrecut sâmbătă, 15 noiembrie, bărbatul a fost reținut marți, 18 noiembrie de oamenii legii.

Agresiunea s-a produs pe strada Avram Iancu, în jurul orei 16.00, în zona Liceului de Arte ”Regina Maria” din oraș. Din câte se pare între bărbatul de 29 de ani și tânărul de 20 de ani exista un conflict mai vechi.

Conflictul mai vechi a stat și la baza agresiunii au transmis polițiștii. Bărbatul l-ar fi lovit pe tânăr cu pumnii și picioarele.

Acum, acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, au transmis oamenii legii, în buletinul de presă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News