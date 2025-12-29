Bărbat reținut de polițiști după ce a provocat accident la Alba Iulia, băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din comuna Scărișoara a fost reținut de polițiști în urma unui accident rutier semnalat la Alba Iulia. Aflat la volanul unui autoturism, sub influența alcoolului, acesta a lovit cu mașina un autovehicul parcat.

Potrivit IPJ Alba, duminică, 28 decembrie, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din comuna Scărișoara. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii au fost sesizați, duminică seara, în jurul orei 21.20, cu privire la faptul că un autoturism parcat regulamentar, pe Bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, a fost acroșat de un autoturism.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul de 65 de ani a condus autoturismul în cauză. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,16 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

