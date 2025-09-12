Eveniment
Bărbatul care în urmă cu șapte ani a ucis un tânăr, pe o terasă din Sebeș, vrea să fie eliberat condiționat din închisoare
Valer Stancu, bărbatul care în urmă cu șapte ani a ucis un tânăr din Sebeș, pe terasa unei cafenele, vrea să fie eliberat condiționat din penitenciar. Acesta este la a doua cerere de eliberare condiționată. Prima cerere a fost respinsă în luna februarie a anului în curs. În data de 11 septembrie acesta a formulat o nouă cerere de eliberare condiționată.
Fapta pentru care a ajuns după gratii a avut loc în data de 16 mai 2018. Atunci Valer Stancu l-a ucis cu o lovitură de cuțit pe Adrian Ilie Bercuciu, zis Adiţă, pe terasa unui bar din Sebeș.
Tânărul care a decedat era proaspăt căsătorit și ieșise la o cafea cu soția sa. Între cei doi exista un conflict mai vechi. La ieșirea din bar, Adrian și soția sa au fost întâmpinați de Stancu care i-ar fi propus să își rezolve problemele ”ca de la bărbat la bărbat”, propunere pe care Bercuciu a acceptat-o.
Ucis cu o lovitură de cuțit
Însă în timpul discuției, Stancu a scos un cuțit și l-a lovit pe Adrian. Cu ultimele puteri tânărul l-a lovit pe acesta cu un pumn, apoi s-a prăbușit la pământ. Stancu a fugit de la fața locului, dar s-a predat la câteva ore de la comiterea crimei.
Condamnarea definitivă a acestuia a venit la aproape doi ani de la comiterea faptei. Mai exact, în luna februarie a anului 2018, la nouă luni de la comiterea crimei acesta a fost condamnat în primă instanță, la Tribunalul Alba, la 13 ani de închisoare.
Condamnare definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Însă bărbatul a făcut apel. La instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia, pedeapsa acestuia a fost scăzută la 10 ani de închisoare cu executare. Decizia definitivă a fost dată în 3 iunie 2020.
La acea dată bărbatul avea executați doi ani din pedeapsă. Prin urmare, în anul 2025 a fost eligibil pentru a cere eliberarea condiționată.
Cereri pentru eliberare condiționată
Prima cerere făcută în fața magistraților Judecătoriei Bistrița a fost respinsă (bărbatul se află încarcerat la Penitenciarul Bistrița) în data de 11 februarie 2025.
Acum, la șapte luni de la prima cerere, bărbatul a făcut una nouă. În data de 11 septembrie 2025, pe rolul instanței a fost înregistrată o nouă cerere de eliberare condiționată.
Aceasta va fi judecată în data de 19 septembrie 2025.
