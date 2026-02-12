Connect with us

Eveniment

Bărbatul care s-a dat drept căpitan SRI și a trimis în misiuni de spionaj foști militari, trimis în judecată de DIICOT Alba Iulia

Teodor Manuel Isfan

Publicat

acum O oră

Bărbatul care s-a dat drept căpitan SRI și a convins mai mulți foști militari să execute ”misiuni de spionaj”, a fost trimis în judecată. Este vorba despre Isfan Teodor Manuel, care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Alba Iulia pentru uzurparea calității oficiale. Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței superioare din Alba, Curtea de Apel Iulia, în data de 11 februarie 2026. 

Momentan dosarul se află în stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Faptele pentru care acesta a fost trimis în judecată au avut loc în anul 2025, iar la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut a fost arestat preventiv.

La momentul reținerii, procurorii DIICOT Alba Iulia, au transmis pe scurt motivele pentru care Isfan a fost pus sub urmărire.

În orașul său natal, Arad, Manuel este cunoscut pentru multiplele calități pe care și le arogă. De-a lungul timpului, Manuel s-a dat drept detașat MAE la Bilbao, polițist, dar și-a făcut și un cult religios, intitulat Asociația ”Smochinul Roditor”.

Multiplele identități ale ”Domnului M”

VEZI ȘI: ”Domnul M” un tânăr care și-a arogat calități oficiale condamnat după ce s-a dat polițist la Alba Iulia. De la detașat MAE la guru

Recent, acesta a trecut la un alt nivel, față de ceea ce a pus în practică până în prezent.

Potrivit anchetatorilor DIICOT Alba Iulia, acesta a recrutat foști combatanți din teatrele de operații, dar și persoane pasionate de arme de foc. Persoanelor în cauză li s-a recomandat drept căpitan SRI.

Mai exact, între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București. Acestea ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”,  recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective.

În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai SRI, aflați în misiune.

 

YouTube video

În data de 22 octombrie 2025,  trupele speciale de la BCCO Alba Iulia împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Cum acționa falsul capitan SRI

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că,un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă  cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

A recrutat foști combatanți în teatrele de oeprații

Punând în aplicare hotărârea infracțională, acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan S.R.I., ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite  metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr.

De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

A coordonat șase ”agenți secreți” în misiuni secrete în mai multe județe din țară

Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate, ar fi  participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”,  recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective.

În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Cine este Isfan Teodor Manuel

Isfan Teodor Manuel, un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, după ce s-a dat drept polițist rutier. Pentru fapta comisă la Alba Iulia, magistrații judecătoriei l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității.

În orașul său natal, Arad, Manuel, este cunoscut pentru multiplele calități pe care și le arogă. De-a lungul timpului Manuel s-a dat drept detașat MAE la Bilbao, polițist, dar și-a făcut și un cult religios, intitulat ”Asociația Smochinul Roditor”.

În data de 26 februarie 2025 a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, pentru uzurparea calității oficiale. Mai exact a fost condamnat după ce s-a dat drept polițist rutier și a oprit în trafic o mașină, pe o stradă din Alba Iulia.

”Polițist” și ”detașat al MAE”

Potrivit presei din Arad, tânărul și-a asumat în trecut mai multe funcții: de la polițist, detașat al MAE în Spania, sau chiar conducător de grup religios.

În anul 2020, în 14 august, potrivit presei locale a mers la Primăria Fântânele și s-a dat drept detașat MAE în Spania, la consulatul României din Bilbao. Acesta a avut o discuție cu primarul, iar reprezentații primăriei chiar au pus o poză cu tânărul în cauză, pe Facebook, pentru a marca momentul.

Doar după ce presa locală a semnalat faptul, cei din primărie și-au dat seama cu cine au discutat. Mai mult de atât și-a făcut un cult religios intitulat Asociația ”Smochinul Roditor”.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Patronii Dedeman vor prelua Carrefour România. Negocieri exclusive cu peste 800 de milioane de euro pe masă
meteo vremea flori copaci infloriti primavara
Evenimentacum 42 de minute

Minivacanța de Paște 2026, 4 zile libere consecutive. Calendarul sărbătorilor legale din an: unele generează minivacanțe
Teodor Manuel Isfan
Evenimentacum O oră

Bărbatul care s-a dat drept căpitan SRI și a trimis în misiuni de spionaj foști militari, trimis în judecată de DIICOT Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 14 ore

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Economieacum 21 de ore

În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare. Precizări OFICIALE de la ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 2 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 4 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum o zi

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 12 ore

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Evenimentacum 4 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum 2 ore

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

FOTO: Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre consecințele alegerilor greșite
Actualitateacum 16 ore

EduMetrix, platformă digitală de evaluare instituțională a școlii, lansată de Asociația pentru Valori în Educație
Mai mult din Educatie