Minivacanța de Paște 2026, 4 zile libere consecutive. Calendarul sărbătorilor legale din an: unele generează minivacanțe

meteo vremea flori copaci infloriti primavara

Publicat

acum O oră

Minivacanța de Paște din 2026 oferă 4 zile libere consecutive. Vinerea Mare, duminica de Paște si a doua zi de Paște se îmbina perfect cu weekendul pentru a crea o pauză binevenită la început de primăvară.

Paștele Ortodox va fi celebrat în 2026 la data de 12 aprilie, ocazie cu care legislația din România prevede acordarea unor zile libere legale pentru salariați.

Vezi și: Cum va fi vremea de Paște 2026: Temperaturi de primăvară și precipitații moderate. Prima prognoză pentru luna aprilie

De data aceasta sunt 4 zile libere, sau un weekend prelungit. Potrivit legii, atât Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt stabilite ca zile nelucrătoare.

Minivacanța de Paște 2026: Ce se întâmplă cu zilele libere dacă aparții altui cult religios decât cel ortodox

Potrivit Codului Muncii, pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima si a doua zi de Paști, prima si a doua zi de Rusalii se acorda în functie de data la care sunt celebrate de acel cult.

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic este programat cu o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie.

Duminica Floriilor va fi marcată de credincioșii ortodocși pe 5 aprilie, iar de cei romano-catolici pe 29 martie.

Vacanța de Paște, potrivit structurii anului școlar 2025-2026, începe de sâmbătă, 4 aprilie 2026 și ține până marți, 14 aprilie 2026.

Calendarul zilelor libere pentru angajați în 2026

1 Mai 2026 - Ziua Muncii este într-o zi de vineri, ceea ce, alături de weekend, generează o minivacanță de 3 zile

1 Iunie 2026: În 2026, Rusaliile vor fi celebrate duminică, 31 mai, iar Lunea Rusaliilor, 1 iunie, este zi liberă legală. Aceasta coincide cu Ziua Copilului, sărbătorită anual pe 1 iunie, astfel că angajații vor beneficia de o zi liberă cu semnificație religioasă și civică. Împreună cu weekend-ul, salariații vor avea o minivacanță de trei zile la începutul lunii iunie.

15 August 2026 Sfânta Maria - este sâmbăta, nu generează o minivacanță.

Angajații din sectorul public vor beneficia de o minivacanță de patru zile în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie.

Luni, 30 noiembrie, zi liberă cu prilejul sărbătorii Sfântului Andrei, urmată de Ziua Națională a României, marcată marți, 1 decembrie, se adaugă weekend-ului precedent, conturând astfel un interval consecutiv de patru zile nelucrătoare.

Zile libere de Crăciun 2026

Anul se va încheia cu o nouă perioadă de odihnă: vineri, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală, oferind angajaților un weekend prelungit la final de an.

