Bărbatul care s-a prezentat drept căpitan SRI a fost REȚINUT pentru 24 de ore. Ce au găsit polițiștii la percheziții

Teodor Manuel Isfan

Publicat

acum O oră

Bărbatul de 27 de ani care s-a prezentat drept ofițer al Serviciului Român de Informații, coordonând o presupusă structură secretă de „culegere de informații”, a fost reținut pentru 24 de ore. Reamintim faptul că acesta a fost adus miercuri seara la sediul DIICOT Alba Iulia pentru audieri.

Potrivit IPJ Alba, în urma  celor 7 percheziții efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști, pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații,  înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

Vezi și VIDEO: Bărbatul care s-a prezentat drept căpitan SRI a fost adus miercuri seara la sediul DIICOT Alba Iulia

De asemenea, la data de 22 octombrie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea unei persoane, de 27 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată).

Joi, 23 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul unităților subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor din Inspectoratului General al Poliției Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

