FOTO: Jandarmii din Alba, alături de comunitatea din Apuseni. Au dus pachete de sărbători pentru 20 de familii

Jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni al Jandarmeriei Alba au fost alături de comunitățile din zonele montane ale județului, de sărbători.

Au oferit 60 de pachete alimentare pentru 20 de familii aflate în nevoie.

Acțiunea s-a desfășurat în localitățile Scărișoara, Albac, Vidra, Avram Iancu, Mușca, Sartăș, Bistra, Roșia Montană și Lupșa.

Demersul a avut ca scop sprijinirea familiilor care se confruntă cu dificultăți, transmite Jandarmeria Alba.

”Prin acest gest, jandarmii au dorit să aducă un strop de bucurie și speranță, demonstrând că, dincolo de misiunile zilnice, grija față de oameni rămâne o responsabilitate permanentă.

Jandarmeria Alba – alături de comunitate, în fiecare zi” – Jandarmeria Alba.

foto: IJJ Alba

