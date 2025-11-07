Connect with us

Bărbatul în vârstă de 65 de ani din Teiuș care a avut relații intime cu o minoră de 15 ani, arestat preventiv pentru 30 de zile

Ioan Petrușe, bărbatul în vârstă de 65 de ani din Teiuș, acuzat de procurori că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 15 ani, a fost arestat preventiv.

Acesta a cerut să fie arestat la domiciliu, sau chiar pus sub control judiciar, dar magistrații Judecătoriei Alba Iulia au respins cererea sa. Mai exact în data de 6 noiembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia, au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventivă. 

Vârstinicul își va petrece următoarele 30 de zile în arestul IPJ Alba. Bărbatul este cercetat pentru viol, după ce în data de 20 septembrie ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 15 ani. Din cauza faptului că minora are sub 16 ani, iar diferența de vârstă este mai mare de șapte ani, bărbatul este acuzat de viol.

Cauza a ajuns în atenția poliției, la începutul lunii noiembrie, iar în data de 5 noiembrie a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în data de 20 septembrie 2025, în timp ce se afla pe raza orașului Teiuș, bărbatul ar fi întreținut un raport sexual normal cu o minoră, în vârstă de 15 ani.

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

