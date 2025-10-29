Bătaie între patru bărbați, în fața unui bloc din Cugir. Un tânăr de 23 de ani din localitate a fost REȚINUT de polițiști

Un tânăr de 23 de ani din orașul Cugir a fost reținut de polițiști fiind cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost implicat în seara zilei de luni, 27 octombrie, într-un scandal în fața unui bloc din oraș, alături de alți trei bărbați.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Reamintim faptul că la data de 27 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse 23 și 43 de ani, toți din orașul Cugir, cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 27 octombrie 2025, în timp ce se aflau în fața unui bloc de pe strada George Coșbuc, pe raza orașului Cugir, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 43 de ani, și-ar fi aplicat reciproc lovituri, tulburând ordinea și liniștea publică.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 23 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale, fără a rămâne internat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

