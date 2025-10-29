Connect with us

Cugir

Bătaie între patru bărbați, în fața unui bloc din Cugir. Un tânăr de 23 de ani din localitate a fost REȚINUT de polițiști

Publicat

acum 25 de secunde

Un tânăr de 23 de ani din orașul Cugir a fost reținut de polițiști fiind cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost implicat în seara zilei de luni, 27 octombrie, într-un scandal în fața unui bloc din oraș, alături de alți trei bărbați.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Reamintim faptul că la data de 27 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse 23 și 43 de ani, toți din orașul Cugir, cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 27 octombrie 2025, în timp ce se aflau în fața unui bloc de pe strada George Coșbuc, pe raza orașului Cugir, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 43 de ani, și-ar fi aplicat reciproc lovituri, tulburând ordinea și liniștea publică.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 23 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale, fără a rămâne internat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 26 de secunde

Bătaie între patru bărbați, în fața unui bloc din Cugir. Un tânăr de 23 de ani din localitate a fost REȚINUT de polițiști
chiuveta apa robinet apa fara apa potabila
Evenimentacum 32 de minute

Avarie la rețeaua de apă în Alba Iulia. Întrerupere a furnizării apei pe mai multe străzi din municipiu
Administrațieacum 43 de minute

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 43 de minute

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Administrațieacum 19 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Facilități la transport pentru pensionari, veterani și văduve de război, în 2026. Proiect publicat de Ministerul Transporturilor
Economieacum 20 de ore

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 43 de minute

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Evenimentacum 2 zile

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum 2 zile

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea meteo
Evenimentacum 13 ore

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Administrațieacum 19 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

vremea meteo
Evenimentacum 13 ore

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Evenimentacum 17 ore

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Noi reguli pentru concursurile extrașcolare 2026. Cum vor putea participa elevii, ce trebuie să respecte organizatorii
Educațieacum 23 de ore

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Mai mult din Educatie