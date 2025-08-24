Bătaie pe stradă la Aiud. Doi frați, agresați și amenințați de un bărbat. Ce s-a întâmplat

Bătaie pe stradă la Aiud. Doi frați au fost agresați și amenințați de un bărbat. Polițiștii l-au reținut.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică (23-24 august).

Potrivit IPJ Alba, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat de 37 de ani care reclama că a fost victima unei infracțiuni.

Din primele cercetări, în noaptea de 23/24 august 2025, în jurul orei 1.30, în timp ce se afla pe stradă, în dreptul locuinței sale, atât el, cât și fratele său, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi fost amenințați și agresați fizic de către un bărbat de 37 de ani, din Aiud.

Pe numele bărbatului de 37 de ani a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și lovirea sau alte violențe.

Polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de acesta.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

