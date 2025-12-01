Connect with us

Bazinul acoperit de înot de la Sebeș. Consiliul Județean Alba și Primăria s-au asociat pentru administrarea locației

Publicat

acum 1 minut

Bazinul acoperit de înot de la Sebeș. Consiliul Județean Alba și Primăria Sebeș colaborează sub forma unei asociații pentru administrarea Centrului de agrement și înot din Parcul Arini, ce urmează să fie finalizat.

Asociația se constituie în scopul administrării, exploatării, gestionării în comun a Centrului de Agrement și Înot Sebeş – Alba. Va asigura promovarea activităților sportive şi de agrement care se vor desfăşura în centrul de agrement.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centru de Agrement și Înot Sebeş – Alba se va ocupa și de stabilirea și încasarea tarifelor de acces în bazinul de înot.

Bazinul acoperit de înot de la Sebeș

Investiția pentru construirea bazinului este de 16.136.540,59 lei, din care lucrări construcții-montaj de  9.462.404,73 lei.

Locația a fost dotată cu mobilier în zona de recepţie, în zona de aşteptare (canapea, măsuţe, tabureţi), mobilier birouri (mese birou, scaune birou, dulapuri), mobilier cabinet medical (pat examinare cabinet medical, scaune pentru pat medical, dulapuri, chiuvetă), dulapuri vestiare, bănci vestiare, echipamente sală de fitness (banda de alergare, biciclete fitness, aparat fitness multifunctional, aparat trancţiuni, apart fitness scări). Valoarea dotărilor cu mobilier şi echipamente este de 1.239.108,16 lei cu TVA inclus.

AICI, detalii despre proiect.

Obiectivele Asociaţiei

  • Promovarea performanțelor sportive-înotul, existente la nivel local, județean, național și internațional prin elaborarea de strategii pe ramuri sportive privind informarea și promovarea importanței înotului în viața cetățenilor și a rezultatelor ce pot fi obținute prin practicarea sportului
  • Organizarea de competiții de înot locale, județene, interjudețene, naționale și internaționale, amicale sau profesioniste
  • Elaborarea de programe sportive școlare și programe strategice în vederea asigurării participării libere a oricărei persoane, fără discriminare la practicarea jocurilor sportive pentru sănătate, educație și recreere
  • Inițierea și promovarea de strategii de colaborare între autoritățile publice locale, între autoritățile publice locale și partenerii economici, în vederea creșterii oportunităților de finanțare ale proiectelor sportive și de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă centrului
  • Identificarea de oportunități de susținere financiară a cheltuielilor de administrare, exploatare și gestionare a centrului prin desfășurarea de activități sportive, culturale, socio-educative, turistice, caritabile, expoziții de artă, târguri, sau de orice alt timp, cu respectarea prevederilor legale

Organizare de evenimente

  • Promovarea sănătății și a mișcării în rândul tuturor categoriilor de vârstă, în special în rândul tinerilor, prin organizarea de evenimente, cursuri și campanii de informare care să încurajeze mișcarea și un stil de viață activ.
  • Diversificarea ofertei de programe și servicii prin dezvoltarea de programe specializate pentru diverse grupuri, diversificarea activităților de agrement, organizarea de evenimente tematice şi dezvoltarea serviciilor complementare.
  • Dezvoltarea de parteneriate cu: autoritățile locale pentru proiecte comunitare sau pentru finanțări; cu instituții de învățământ pentru a include cursurile de înot în programa școlară sau ca activități extrașcolare, contribuind astfel la educația fizică a copiilor cu mediul de afaceri în scopul a de atrage sponsori din rândul companiilor locale pentru a sprijini evenimente, echipe sportive sau pentru a contribui la modernizarea centrului.
  • Menținerea unor standarde înalte de siguranță și igienă prin respectarea normele sanitare și de siguranță în vigoare, asigurarea personalului specializat şi dotarea centrului cu echipamente de siguranţă.

Sursele de venit ale asociației

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare totală de 10.000 lei. Județul Alba a contribuit cu 5.000 lei, iar Municipiul Sebeş, cu alți 5.000 lei.

Sursele de venit ale asociației sunt:

  • contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre
  • dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
  • donaţii, sponsorizări sau legate
  • orice alte surse legale de venituri, interne sau externe
  • resurse obţinute de la bugetul de stat, bugetul local
  • taxele/tarifele și abonamentele încasate pentru serviciile oferite (acces la piscină, cursuri de înot etc.).
  • venituri din activități economice directe (închirierea unor spații, vânzarea de articole sportive etc)
Ultimele articole pe alba24
