Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru agrement, în perioada 18 – 21 septembrie. Care este motivul

Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi închis pentru agrement și inițiere înot, în perioada 18 – 21 septembrie.

Reprezentanții Bazinului Olimpic au transmis că în perioada menționată se va desfășura Turneul de calificare la Campionatul național juniori U18 la polo.

Astfel, acesta va fi închis de joi, 18 septembrie, ora 14:00, până duminică, 21 septembrie, ora 14:00.

De asemenea, pentru doritori, intrarea în tribune este liberă.

