Bilanț al Poliției Române, pe 2025. Mai puține accidente mortale și peste 2,7 milioane de amenzi aplicate

Publicat

acum 43 de secunde

Poliția Română a prezentat bilanțul activităților desfășurate în 2025, la nivel național, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Numărul persoanelor decedate în accidente rutiere și numărul evenimentelor rutiere grave sunt în scădere semnificativă față de anul precedent.

Acțiunile polițiștilor de la rutieră au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulație de către toți cetățenii ar reduce semnificativ tragediile rutiere.

Potrivit Poliției Române, în cursul anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 3.950 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni.

Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 285 mai puține accidente (-6,7%), cu 185 mai puține persoane decedate (-12,5%) și cu 122 mai puține persoane rănite grav (-3,7%).

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în anul 2025, au fost:

  • traversarea neregulamentară a pietonilor (16,1% din total),
  • neadaptarea vitezei la condițiile de drum (15,3% din total),
  • neacordarea priorității vehiculelor (9,5% din total).

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, au fost desfășurate 67.126 acțiuni, care au vizat combaterea principalelor cauze.

În anul 2025, la nivel național, în urma abaterilor constatate în trafic, au fost aplicate 2.792.044 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 190.441 de permise de conducere și retrase 103.381 de certificate de înmatriculare, respectiv 22.760 de plăcuțe de înmatriculare.

Tot în această perioadă, au fost depistate și scoase din trafic aproximativ 28.700 de persoane aflate la volan sub influența alcoolului.

Polițiștii au constatat 36.756 de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice sesizate, dintre care 11.665 au fost săvârșite de către o persoană aflată sub influența alcoolului și 3.858 au fost săvârșite de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, la nivel național, se realizează monitorizarea traficului rutier prin utilizarea sistemului automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR, ce presupune colectarea de date cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, respectiv a dispozitivelor radar, tip pistol, montate în afara părții carosabile, la loc vizibil.

Anul trecut, au fost aplicate peste 21.000 de sancțiuni contravenționale, fiind reținute 89 de permise de conducere pentru depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 50 km/h și 4 permise pentru depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 70 km/h. Totodată, au fost constatate 121 de infracțiuni, dintre care 103 pentru fals în declarații și 18 la regimul rutier.

Totodată, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră a fost dezvoltată o platformă software, ,,e-SAR”, pentru procesarea semnalărilor privind comportamentul agresiv în trafic, transmise de cetățeni.

În anul 2025, 1.053 de sesizări au fost finalizate cu proces-verbal de constatare a contravenției și suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Prin implementarea acestor soluții digitale, Poliția Română își reafirmă angajamentul de a folosi tehnologia în beneficiul comunității, pentru un mediu rutier mai sigur și o comunicare mai eficientă cu publicul.

