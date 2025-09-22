Biserica Ortodoxă are un nou sfânt. Cine a fost Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana și când va fi prăznuit

Biserica Ortodoxă are un nou sfânt. Cuviosul Mucenic Gherasim de la Tismana a fost canonizat și va fi prăznuit pe 25 decembrie.

Au participat sute de credincioși la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim (Iscu) de la Tismana, care a avut loc după Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de arhierei, preoți și diaconi condus de Mitropolitul Irineu al Olteniei, potrivit Agerpres.

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, a vorbit despre viața Sfântului Mucenic Gherasim

Fost stareț al Mănăstirii Tismana, care a cunoscut prigoana comunismului ateist impus de trupele sovietice. Acesta a vorbit desptre suferința acestuia în temnițele comuniste pe motiv că era „dușmanul unei orânduiri fără Dumnezeu”, despre trăirea sa ascetică, precum și despre sfârșitul său mucenicesc.

„Bucurie mare se face în ceruri pentru cel care se mântuiește, deoarece îngerii se bucură și cântă această intrare a sfinților în Împărăția Lui Dumnezeu.

Iar din viața Sfântului Gherasim știm că în momentul trecerii sale la cele veșnice a exclamat „Auzi, îngerii cântă!’, ceea ce înseamnă că trecând din lumea aceasta îngerii însoțesc pe sfinți.

Și astfel noi cântăm în slujbele noastre și în acatistul sfântului „Bucură-te cel ce ești împreună cu îngerii”, că într-adevăr el s-a făcut înger în trup.

A călătorit în această viață lepădându-se de sine, pentru că astfel a învățat de la Mântuitorul Hristos: cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, a spus ÎPS Irineu.

Potrivit acestuia, Sfântul Gherasim, de îndată ce a fost arestat chiar din Mănăstirea Tismana, el a știut că viața lui s-a schimbat și trebuie să fie martor al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos prin pătimirea și răstignirea sa.

„Sfântul s-a ridicat încet-încet pe Crucea Domnului până va bea paharul muceniciei și este cea mai înaltă treaptă a unui preot care a ascultat la hirotonie și s-a asemănat cu sfinții mucenici în taina hirotoniei după care a devenit mucenic mărturisitor.

Sfinții mucenici sunt singurii la care Mântuitorul Iisus Hristos coboară și le pune coroana cea neveștejită a biruinței, scrie Agerpres.

În temniță, Sfântul Gherasim i-a învățat pe deținuți cum să se roage, cum să rostească rugăciunea inimii, pentru care faptă a fost bătut cumplit, dar suferea cu mare răbdare aceste chinuri, deoarece le considera pentru sufletul său.

În final, în ultimul moment al vieții, s-a petrecut o minune și mai mare: Sfântul Gherasim nu doar că și-a iertat torționarul, dar l-a și ajutat să se mântuiască, trecând astfel dincolo de porunca evanghelică”, a mai spus ÎPS Irineu.

Povestea cuviosului Gherasim Iscu

Arhimandritul Gherasim Iscu s-a născut la 21 ianuarie 1912 în satul Valea Șușii, din comuna Poduri, județul Bacău, primind la botez numele Grigore.

A intrat în viața monahală de la 12 ani, la Mănăstirea Bogdana din județul Bacău. În 1932 a ajuns la Mănăstirea Tismana, unde a fost tuns în monahism cu numele Gherasim.

A urmat seminarul monahal de la Mânăstirea Neamț, apoi a continuat la Mănăstirea Cernica pe care l-a absolvit ca șef de promoție în 1935.

După studii de Teologie la București, a fost, pe rând, stareț la Mănăstirea Arnota, bibliotecar la Mănăstirea Cernica, apoi misionar în Transnistria. În 1943, a fost numit stareț la Tismana.

În 1948 a fost arestat, după ce a fost contactat de luptătorii din rezistența anti-comunistă și a ținut o predică anti-comunistă.

Dus inițial la Craiova, apoi la Aiud, Pitești, Gherla și la Canal, la Poarta Albă. După lungi suferințe, s-a îmbolnăvit și a fost dus la Sanatoriul din Târgu-Ocna. A trecut la cele veșnice într-o zi de Crăciun, la 25 decembrie 1951 la Târgu Ocna.

