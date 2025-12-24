VIDEO: Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului. Cele mai frumoase zece cântece care ne încălzesc sufletele

Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului. Crăciunul bate la ușă, orașele au îmbrăcat și ele haine de sărbătoare iar casele sunt împodobite. E acea perioadă din an când totul capătă o strălucire aparte, iar spiritul sărbătorilor ne învăluie pe toți în căldura sa.

Luna decembrie este cea mai muzicală lună a anului, așa că am adunat zece colinde de Crăciun pe care să le ascultați cu toţii, în jurul bradului.

Fie că pregătiți masa de sărbătoare, împodobiți bradul sau vă bucurați de compania celor dragi, aceste melodii vor crea atmosfera perfectă pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Indiferent dacă vă plac colindele tradiționale sau reinterpretările moderne, repertoriul românesc de Crăciun oferă o varietate impresionantă de creații muzicale.

De la interpretările autentice ale lui Ștefan Hrușcă la abordările rafinate ale Andrei, fiecare artist aduce ceva unic în colindele românești.

Deschide ușa creștine

Deschide ușa creștine

Deschide ușa creștine

Că venim din nou la tine

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Drumu-i lung și-am obosit

Drumu-i lung și-am obosit

De departe am venit

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Noi la Viflaim am fost

Noi la Viflaim am fost

Unde s-a născut Hristos

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Și-am văzut și pe-a sa mamă

Și-am văzut și pe-a sa mamă

Pe care Maria o chemă

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Cum umbla din casă în casă

Cum umbla din casă în casă

Ca pe fiul ei să nască

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Umbla-n jos și umbla-n sus

Umbla-n jos și umbla-n sus

Ca să-L nască pe Iisus

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Care cu puterea sa

Care cu puterea sa

Mântui-va el lumea

Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie!

La mulți ani, mulți ani cu bine!

Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - O, ce veste minunată!

O, ce veste minunată

Lângă Viflaim se-arată

Cerul strălucea

Îngerii veneau

Pe-o rază curată

Cerul strălucea

Îngerii veneau

Pe-o rază curată

Păstorilor din câmpie

Le vestește-o bucurie

Că-ntr-un mic sălaș

Lângă acel oraș

S-a născut Mesia

Că-ntr-un mic sălaș

Lângă acel oraș

S-a născut Mesia

În coliba păstorească

Vrut-a Domnul să se nască

Să se nască

Și să crească

Să ne mântuiască

Să se nască

Și să crească

Să ne mântuiască

Să se nască

Și să crească

Să ne mântuiască

Sus, la poarta Raiului

Sus la poarta Raiului, poarta Raiului

Paște turma Tatălui, turma Tatălui

Linu-i lin și iarăși lin

Bate vântul frunza lin

Frunză verde de mălin

Dar la poartă cine stă, oare cine stă?

Stă chiar Maica Precista, Maica Precista

Linu-i lin și iarăși lin

Bate vântul frunza lin

Frunză verde de mălin

Lânga ea un legănel, leagăn legănel

Cu un copilaș în el, copilaș în el

Linu-i lin și iarăși lin

Bate vântul frunza lin

Frunză verde de mălin

Copilașul când plângea, Pruncul când plângea

Maica Sfântă-L legăna, maica-L legăna

Linu-i lin și iarăși lin

Bate vântul frunza lin

Frunză verde de mălin

Noi umblăm să colindăm

Noi umblăm să colindăm

Pe Iisus îl căutam

Bună seara a lui Crăciun

Dar Iisus nu se arată

Numa-n inimă curată

Buna seara a lui Crăciun

Noi umblăm din poartă-n poartă

Și la cei bătuti de soartă

Bună seara a lui Crăciun

Și la anul care vine

Tot cu pace și cu bine

Buna seara a lui Crăciun

Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - Florile dalbe

Scoală gazdă din pătuţ

Florile-s dalbe,

Şi ne dă un colăcuţ

Florile, florile dalbe.

Că mămuca n-o făcut

Florile-s dalbe,

Sâtă deasă n-o avut

Florile, florile-s dalbe.

Pe când sâtă-o căpătat

Florile-s dalbe,

Covata li s-o crăpat

Florile, florile-s dalbe.

L-o sfădit mama pe tata

Florile-s dalbe

De ce s-a crăpat covata

Florile, florile-s dalbe.

Când covata o lipit

Florile-s dalbe,

Cuptoru li s-o urnit

Florile, florile-s dalbe.

Când cuptoru o pornit

Florile-s dalbe,

Anul Nou o şi sosit

Florile, florile-s dalbe

Florile, florile-s dalbe.

O, brad frumos

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

Tu eşti copacul credincios,

Ce frunza nu şi-o pierde,

O brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

O brad frumos, a lui Hristos,

Verdeaţa ta îmi place.

Oricând o revăd sunt bucuros,

Şi vesel ea mă face.

O brad frumos, a lui Hristos,

Verdeaţa ta îmi place.

O brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

Tu ești copacul credincios,

Ce frunza nu și-o pierde.

O brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

Afară ninge liniștit

Afară ninge liniștit

Și-n casă arde focul

Iar noi, pe lângă mama stând

Demult uitarăm jocul

Iar noi, pe lângă mama stând

Demult uitarăm jocul

În casă patul e făcut

Dar cine să se culce

Când mama spune de Iisus

Cu glasul ei cel dulce

Când mama spune de Iisus

Cu glasul ei cel dulce

Cum S-a născut Iisus în fân

În ieslea-i săracă

Iar boii peste el suflau

Căldură ca să-I facă,

Iar boii peste el suflau

Căldură ca să-I facă

Și-au mai venit la El apoi

Păstorii de la stână

Și îngerii cântau în cor

Cu flori de crin în mână

Și îngerii cântau în cor

Cu flori de crin în mână

Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - Trei păstori

Trei păstori se întălniră

Trei păstori se întălniră

Raza soarelui, floarea soarelui

Și așa se sfătuiră

Haideți fraților să mergem

Haideți fraților să mergem

Raza soarelui, floarea soarelui

Floricele să culegem

Și să facem o cunună

Și să facem o cunună

Raza soarelui, floarea soarelui

S-o-mpletim cu voie bună

Și s-o ducem lui Hristos

Și s-o ducem lui Hristos

Raza soarelui, floarea soarelui

Să ne fie de folos

Raza soarelui, floarea soarelui

Să ne fie de folos

Ziurel de ziurel

Scoală scoală gazdă bună

Scoală scoală gazdă bună

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

Că v-aducem o cunună

Că v-aducem o cunună

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

E cununa Domnului

E cununa Domnului

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

Din grădina raiului

Din grădina raiului

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

E cununa lui Hristos

E cununa lui Hristos

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

Adusă din rai în jos

Adusă din rai în jos

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

S-o lăsăm la voi în casă

S-o lăsăm la voi în casă

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

Să fi gazdă sănătoasă

Să fi gazdă sănătoasă

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

Ziurel de ziurel

Ziurel de cătră ziuă

Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - Sculați, gazde, nu dormiți

Sculați, gazde, nu dormiți

Sculați, gazde, nu dormiți

Și voi afară ieșiți

Și voi afară ieșiți

Vă uitați la răsărit

Vă uitați la răsărit

Steaua mândră ce-o ieșit

Steaua mândră ce-o ieșit

Lângă stea lumină mare

Langă stea lumină mare

C-amândouă țin o cale

C-amândouă țin o cale

Amândouă se-ntreabară

Amândouă se-ntreabară

- Oare ce veste-i în țară?

- Oare ce veste-i în țară?

Veste bună este iară

Veste bună este iară

O născut Sfânta Fecioară

O născut Sfânta Fecioară

Și-a născut pe fân uscat

Și-a născut pe fân uscat

Pe Iisus adevărat

Pe Iisus adevărat

Care ne-a răscumpărat

Care ne-a răscumpărat

Și ne este împărat

Și ne este împărat

Împăratul cerului

Împăratul cerului

Și cuvântul Tatălui

Și cuvântul Tatălui

