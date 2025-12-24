Eveniment
VIDEO: Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului. Cele mai frumoase zece cântece care ne încălzesc sufletele
Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului. Crăciunul bate la ușă, orașele au îmbrăcat și ele haine de sărbătoare iar casele sunt împodobite. E acea perioadă din an când totul capătă o strălucire aparte, iar spiritul sărbătorilor ne învăluie pe toți în căldura sa.
Luna decembrie este cea mai muzicală lună a anului, așa că am adunat zece colinde de Crăciun pe care să le ascultați cu toţii, în jurul bradului.
Fie că pregătiți masa de sărbătoare, împodobiți bradul sau vă bucurați de compania celor dragi, aceste melodii vor crea atmosfera perfectă pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.
Indiferent dacă vă plac colindele tradiționale sau reinterpretările moderne, repertoriul românesc de Crăciun oferă o varietate impresionantă de creații muzicale.
De la interpretările autentice ale lui Ștefan Hrușcă la abordările rafinate ale Andrei, fiecare artist aduce ceva unic în colindele românești.
Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului
Deschide ușa creștine
Deschide ușa creștine
Deschide ușa creștine
Că venim din nou la tine
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Drumu-i lung și-am obosit
Drumu-i lung și-am obosit
De departe am venit
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Noi la Viflaim am fost
Noi la Viflaim am fost
Unde s-a născut Hristos
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Și-am văzut și pe-a sa mamă
Și-am văzut și pe-a sa mamă
Pe care Maria o chemă
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Cum umbla din casă în casă
Cum umbla din casă în casă
Ca pe fiul ei să nască
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Umbla-n jos și umbla-n sus
Umbla-n jos și umbla-n sus
Ca să-L nască pe Iisus
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Care cu puterea sa
Care cu puterea sa
Mântui-va el lumea
Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie!
La mulți ani, mulți ani cu bine!
Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - O, ce veste minunată!
O, ce veste minunată
Lângă Viflaim se-arată
Cerul strălucea
Îngerii veneau
Pe-o rază curată
Cerul strălucea
Îngerii veneau
Pe-o rază curată
Păstorilor din câmpie
Le vestește-o bucurie
Că-ntr-un mic sălaș
Lângă acel oraș
S-a născut Mesia
Că-ntr-un mic sălaș
Lângă acel oraș
S-a născut Mesia
În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască
Sus, la poarta Raiului
Sus la poarta Raiului, poarta Raiului
Paște turma Tatălui, turma Tatălui
Linu-i lin și iarăși lin
Bate vântul frunza lin
Frunză verde de mălin
Dar la poartă cine stă, oare cine stă?
Stă chiar Maica Precista, Maica Precista
Linu-i lin și iarăși lin
Bate vântul frunza lin
Frunză verde de mălin
Lânga ea un legănel, leagăn legănel
Cu un copilaș în el, copilaș în el
Linu-i lin și iarăși lin
Bate vântul frunza lin
Frunză verde de mălin
Copilașul când plângea, Pruncul când plângea
Maica Sfântă-L legăna, maica-L legăna
Linu-i lin și iarăși lin
Bate vântul frunza lin
Frunză verde de mălin
Noi umblăm să colindăm
Noi umblăm să colindăm
Pe Iisus îl căutam
Bună seara a lui Crăciun
Dar Iisus nu se arată
Numa-n inimă curată
Buna seara a lui Crăciun
Noi umblăm din poartă-n poartă
Și la cei bătuti de soartă
Bună seara a lui Crăciun
Și la anul care vine
Tot cu pace și cu bine
Buna seara a lui Crăciun
Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - Florile dalbe
Scoală gazdă din pătuţ
Florile-s dalbe,
Şi ne dă un colăcuţ
Florile, florile dalbe.
Că mămuca n-o făcut
Florile-s dalbe,
Sâtă deasă n-o avut
Florile, florile-s dalbe.
Pe când sâtă-o căpătat
Florile-s dalbe,
Covata li s-o crăpat
Florile, florile-s dalbe.
L-o sfădit mama pe tata
Florile-s dalbe
De ce s-a crăpat covata
Florile, florile-s dalbe.
Când covata o lipit
Florile-s dalbe,
Cuptoru li s-o urnit
Florile, florile-s dalbe.
Când cuptoru o pornit
Florile-s dalbe,
Anul Nou o şi sosit
Florile, florile-s dalbe
Florile, florile-s dalbe.
O, brad frumos
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
Tu eşti copacul credincios,
Ce frunza nu şi-o pierde,
O brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
O brad frumos, a lui Hristos,
Verdeaţa ta îmi place.
Oricând o revăd sunt bucuros,
Şi vesel ea mă face.
O brad frumos, a lui Hristos,
Verdeaţa ta îmi place.
O brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
Tu ești copacul credincios,
Ce frunza nu și-o pierde.
O brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
Afară ninge liniștit
Afară ninge liniștit
Și-n casă arde focul
Iar noi, pe lângă mama stând
Demult uitarăm jocul
Iar noi, pe lângă mama stând
Demult uitarăm jocul
În casă patul e făcut
Dar cine să se culce
Când mama spune de Iisus
Cu glasul ei cel dulce
Când mama spune de Iisus
Cu glasul ei cel dulce
Cum S-a născut Iisus în fân
În ieslea-i săracă
Iar boii peste el suflau
Căldură ca să-I facă,
Iar boii peste el suflau
Căldură ca să-I facă
Și-au mai venit la El apoi
Păstorii de la stână
Și îngerii cântau în cor
Cu flori de crin în mână
Și îngerii cântau în cor
Cu flori de crin în mână
Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - Trei păstori
Trei păstori se întălniră
Trei păstori se întălniră
Raza soarelui, floarea soarelui
Și așa se sfătuiră
Haideți fraților să mergem
Haideți fraților să mergem
Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem
Și să facem o cunună
Și să facem o cunună
Raza soarelui, floarea soarelui
S-o-mpletim cu voie bună
Și s-o ducem lui Hristos
Și s-o ducem lui Hristos
Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fie de folos
Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fie de folos
Ziurel de ziurel
Scoală scoală gazdă bună
Scoală scoală gazdă bună
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
Că v-aducem o cunună
Că v-aducem o cunună
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
E cununa Domnului
E cununa Domnului
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
Din grădina raiului
Din grădina raiului
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
E cununa lui Hristos
E cununa lui Hristos
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
Adusă din rai în jos
Adusă din rai în jos
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
S-o lăsăm la voi în casă
S-o lăsăm la voi în casă
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
Să fi gazdă sănătoasă
Să fi gazdă sănătoasă
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
Ziurel de ziurel
Ziurel de cătră ziuă
Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului - Sculați, gazde, nu dormiți
Sculați, gazde, nu dormiți
Sculați, gazde, nu dormiți
Și voi afară ieșiți
Și voi afară ieșiți
Vă uitați la răsărit
Vă uitați la răsărit
Steaua mândră ce-o ieșit
Steaua mândră ce-o ieșit
Lângă stea lumină mare
Langă stea lumină mare
C-amândouă țin o cale
C-amândouă țin o cale
Amândouă se-ntreabară
Amândouă se-ntreabară
- Oare ce veste-i în țară?
- Oare ce veste-i în țară?
Veste bună este iară
Veste bună este iară
O născut Sfânta Fecioară
O născut Sfânta Fecioară
Și-a născut pe fân uscat
Și-a născut pe fân uscat
Pe Iisus adevărat
Pe Iisus adevărat
Care ne-a răscumpărat
Care ne-a răscumpărat
Și ne este împărat
Și ne este împărat
Împăratul cerului
Împăratul cerului
Și cuvântul Tatălui
Și cuvântul Tatălui
