Bitcoin a atins duminică un nivel record și a ajuns la o valoare uriașă

Publicat

acum O oră

Bitcoin a atins duminică un nivel record și a ajuns la 125.245,57 dolari, fiind în creștere cu aproape 2,7%. 

Recordul anterior al Bitcoin, de 124.480 de dolari, fusese înregistrat la mijlocul lunii august, susținut de reglementările mai favorabile adoptate de administrația președintelui american Donald Trump și de cererea puternică din partea investitorilor instituționali.

Criptomoneda crescuse vineri pentru a opt­a zi consecutiv, impulsionată de evoluțiile pozitive de pe bursele americane și de fluxurile consistente către fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) bazate pe bitcoin.

Creșterea prețului Bitcoin vine și după ce Rezerva Federală a redus luna trecută rata dobânzii de referință cu 0,25%, prima scădere din decembrie 2024, scrie Mediafax.

În contrast, dolarul american s-a depreciat vineri, marcând pierderi pe mai multe săptămâni în raport cu principalele valute, pe fondul incertitudinilor legate de blocajul guvernului SUA, care a întunecat perspectivele economice și a întârziat publicarea unor date esențiale, precum statisticile privind locurile de muncă, indicator crucial pentru evaluarea direcției economiei.

Analiștii de la JPMorgan și-au majorat recent ținta de preț pentru Bitcoin la finalul anului la 165.000 de dolari.

