Black Friday 2025: tot mai mulți români reduc bugetul sau renunță la cumpărături. SONDAJ

black friday 2023

Publicat

acum 2 ore

Românii reduc bugetul pentru Black Friday 2025: Patru din zece români (41%) vor reduce bugetul, iar două din zece persoane nu vor cumpăra nimic cu această ocazie, arată rezultatele unui sondaj publicat vineri, 24 octombrie. 

Conform datelor centralizate de o instituție de creditare, în acest an, doar 15% dintre români au declarat că vor cheltui mai mult de „Black Friday” față de cât au alocat în 2024, scrie Agerpres.

Pe de altă parte, 22% dintre respondenți spun că nu vor cumpăra nimic în ziua reducerilor Black Friday, iar aproape 44% încearcă să-l mențină la același nivel ca anul trecut, sperând să profite de reduceri la produsele de care au nevoie.

Într-o pondere de 41% din totalul celor chestionați, aceștia susțin că vor reduce bugetul pentru cumpărături cu ocazia evenimentului cu cele mai importante reduceri din an, în multe cazuri chiar mai mult de jumătate,

La nivel general, patru din zece intervievați au în plan să cheltuie cel mult 700 de lei, iar alți doi din zece cred că vor aloca până la 1.500 de lei pentru produsele pe care așteaptă să le cumpere la reducere de ”Black Friday”, în timp ce doar 11% cred că vor cheltui mai mult de 2.000 de lei.

În context, peste jumătate (56%) au afimat că vor folosi bani din economiile personale pentru aceste cumpărături, iar 26% că vor utiliza doar banii din salariul lunii octombrie. Un procent de 12% se bazează pe o soluție de finanțare pentru a acoperi costurile.

Referitor la modalitate de achitare a produselor ce urmează a fi achiziționate, plata în rate fără dobândă reprezintă cea mai atractivă variantă pentru 47% dintre cei care ar vrea să cumpere ceva, dar nu au toți banii, în timp ce 37% spun că vor face achiziții doar dacă au toată suma necesară.

Ce vor să cumpere românii de Black Friday 2025

De asemenea, peste 44% dintre respondenți declară că sunt interesați în special de electrocasnice, mai mult de 40% că vor urmări și reducerile de la electronice, iar 29,4% au în vizor și gama de produse IT.

Aproape trei sferturi dintre români (72%) susțin că vor să cumpere produse de care au nevoie personal sau în casă, în timp ce 32,3% ar vrea să cumpere și cadouri de Crăciun.

În opinia a peste 53% din totalul celor chestionați cred că reducerile din acest an vor fi mai mici decât în ediția de anul trecut, mai ales în contextul creșterii TVA. Totodată, 32,2% sunt de părere că acestea vor fi la fel.

În ceea ce privește modul în care sunt alese produsele, aproape 41% spun că se uită la cel mai mic preț pentru produsele de care au nevoie, 30% cumpără doar dacă prețul este la nivelul dorit, iar 22,2% fac achiziția doar dacă reducerea este una substanțială.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii vor să facă achizițiile de ”Black Friday” și de Crăciun și a fost desfășurat în octombrie 2025, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.011 utilizatori de internet din România.

Mai mult de jumătate (53%) dintre participanți sunt de sex masculin, iar peste 30% dintre respondenți lucrează în sectorul de stat.

Etichete:

Ultimele articole pe alba24
