Blocaj la CCR, înainte de decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Un judecător a intrat în concediu paternal

acum O oră

Blocaj la CCR: Decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților rămâne incertă, după ce unul dintre judecătorii implicați în deliberări a intrat în concediu. Potrivit unor surse din CCR, acest lucru face imposibilă pronunțarea unei hotărâri.

Curtea Constituțională va fi nevoită miercuri, 11 februarie, să amâne din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, din cauză că judecătorul Gheorghe Stan zis Geani a intrat în concediu paternal, au declarat pentru G4Media surse oficiale.

Conform legii, el își poate lua zece zile de concediu pentru îngrijirea copilului. Astfel, Gheorghe Stan este în concediu începând de luni, 9 februarie, pentru zece zile lucrătoare.

Judecătorul Gheorghe Stan face parte dintre magistrații care au participat la deliberările inițiale pe acest dosar.

În ședința în care Curtea dă o decizie, este obligatoriu, conform legii, să fie prezenți toți judecătorii care au participat la dezbaterile pe respectiva speță.

