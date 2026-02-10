Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. Începând din luna februarie, doar profesorii și angajații din educație cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv vor beneficia de indemnizație de hrană, prevede un ordin publicat marți în Monitorul Oficial.

Până în prezent, pragul de acordare pentru indemnizația de hrană lunară era salariul de 8.000 de lei net, potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 4.441/2024.

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ

Ordinul ministrului Educației privind acordarea indemnizației de hrană personalului din sistemul de învățământ de stat nr. 3.185/2026 a fost publicat marți, 10 februarie, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, pentru personalul din sistemul de învățământ de stat, acordarea indemnizației de hrană se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază.

Indemnizația de hrană se acordă personalului din sistemul de învățământ de stat al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, altele decât indemnizația de hrană, este de până la 6.000 lei inclusiv.

Măsurile se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2026.

Potrivit Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar”.

Raul Ioan Citește toate articolele Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

