Connect with us

Educație

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă

Publicat

acum 58 de secunde

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. Începând din luna februarie, doar profesorii și angajații din educație cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv vor beneficia de indemnizație de hrană, prevede un ordin publicat marți în Monitorul Oficial. 

Până în prezent, pragul de acordare pentru indemnizația de hrană lunară era salariul de 8.000 de lei net, potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 4.441/2024.

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ

Ordinul ministrului Educației privind acordarea indemnizației de hrană personalului din sistemul de învățământ de stat nr. 3.185/2026 a fost publicat marți, 10 februarie, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, pentru personalul din sistemul de învățământ de stat, acordarea indemnizației de hrană se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază.

Indemnizația de hrană se acordă personalului din sistemul de învățământ de stat al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, altele decât indemnizația de hrană, este de până la 6.000 lei inclusiv.

Măsurile se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2026.

Potrivit Legii 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care modifică art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar”.

Etichete:
Avatar Raul Ioan

Raul Baciu a intrat în echipa Alba24 în anul 2011. Scrie despre administrație, proiecte de investiții și lucrări de interes public. Este pasionat de fotografie și videografie, deține certificări de pilot la distanță (pilot de drone), este un împătimit de tehnologie și gadgeturi și un vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 58 de secunde

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Evenimentacum 21 de minute

Spitalul din Abrud își extinde echipa medicală cu doi noi medici specialiști: Delia Bobar și Tudor Dimitriu
Evenimentacum 45 de minute

Blocaj la CCR, înainte de decizia pe pensiile speciale ale magistraților. Un judecător a intrat în concediu paternal
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum 10 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Locuri de muncă în Alba: 439 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
haine contrafacute
Economieacum 20 de ore

Noi măsuri adoptate de Comisia Europeană pentru a preveni distrugerea hainelor și accesoriilor nevândute. Care sunt interdicțiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 4 ore

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 2 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor. Care sunt beneficiile pentru sănătate și alimentație echilibrată
cadou emag cadouri gest
Actualitateacum o zi

Detaliile care transformă un gest simplu într-un cadou memorabil (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 3 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Evenimentacum o zi

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 58 de secunde

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Educațieacum o zi

Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba
Mai mult din Educatie