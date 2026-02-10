Connect with us

Spitalul din Abrud își extinde echipa medicală cu doi noi medici specialiști: Delia Bobar și Tudor Dimitriu

Spitalul Orășenesc Dr. ”Alexandru Borza” din Abrud anunță extinderea echipei medicale prin cooptarea a doi noi specialiști, un demers care contribuie la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale de specialitate.

Potrivit unui anunț publicat de unitatea medicală pe Facebook, dr. Delia Bobar, medic specialist endocrinolog.

Dr. Delia Bobar

De asemenea, echipei medicale i s-a adăugat și dr. Tudor Dimitriu, medic specialist otorinolaringologie (ORL), și-au început activitatea în cadrul spitalului.

Reprezentanții Spitalului din Abrud le-au transmis un mesaj de bun venit noilor medici.

”Le spunem un BUN VENIT plin de entuziasm și le dorim mult succes! Suntem convinși că profesionalismul, pasiunea și dedicarea lor vor contribui la îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale și la grija oferită pacienților noștri.

Mult succes și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!” au transmis reprezentanții spitalului.

Extinderea echipei medicale vine în sprijinul comunității locale, oferind pacienților acces la consultații de specialitate mai aproape de casă și contribuind la dezvoltarea serviciilor medicale din zonă.

Ultimele articole pe alba24
