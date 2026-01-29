Connect with us

Eveniment

Boilere pentru apă caldă, oferite unor școli din județul Alba de Crucea Roșie și Ariston. Beneficiază 500 de copii

Publicat

acum 3 ore

Crucea Roșie Filiala Alba și Ariston România au oferit boilere pentru apă caldă școlilor din 5 localități, în care învață aproape 500 de copii, au transmis joi, reprezentanții organizației. 

Compania a donat, în ultimii ani, zeci de boilere de ultimă generație care au fost distribuite de Crucea Roșie Română Filiala Alba în școli, grădinițe sau centre sociale.

În acest an au fost donate 13 boilere, care au fost oferite instituțiilor de învățământ din Ciuruleasa, Avram Iancu, Poșaga, Ocoliș și Sălciua.

În sezonul rece, multe dintre aceste instituții întâmpinau anumite dificultăți în asigurarea de apă caldă pentru copiii și personalul din unitățile de învățământ.

„La Crucea Roșie Română, credem în dreptul fiecărui copil de a învăța în școli în care să se bucure de tot confortul necesar. Apa caldă nu este un lux, ci este un drept esențial pentru sănătatea și confortul oricărui copil”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

În ultimii ani, Crucea Roșie Română Filiala Alba a distribuit, cu ajutorul companiei, zeci de boilere performante cu capacitatea între 30 și 100 de litri pentru școli, grădinițe și centre sociale de ocrotire, instituții care au în total câteva mii de beneficiari.

Inițiativa Ariston are loc în contextul în care, potrivit statisticilor, aproape 30% dintre români locuiesc într-o gospodărie care nu dispune de baie, duș sau toaletă cu apă curentă.

Accesul la apa caldă rămâne o problemă majoră în multe instituții educaționale sau sociale din România, așa cum sunt școlile, grădinițele sau centrele de ocrotire în special din mediul rural, astfel că, în cadrul campaniei, donațiile de echipamente termice au fost direcționate cu prioritate către aceste locații.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

În județul Alba, Crucea Roșie Română are un serviciu de ambulanță cu 9 autospeciale moderne, un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu și organizează cursuri de prim ajutor, de pregătire în caz de dezastre și de formare în diferite profesii medicale.

În fiecare an, Filiala Alba a Crucii Roșii ajută mii de persoane vulnerabile, organizează cursuri de prim ajutor sau pentru sănătate pentru alte câteva mii de copii sau adulți și derulează numeroase campanii educative și de promovare a sănătății.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 19 minute

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Evenimentacum 32 de minute

VIDEO: Scandal la Alba Iulia din cauza unei finanțări date de Ungaria Palatului Principilor. Contre istorice între AUR, PSD și PNL
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum O oră

Armata, Biserica, Poliția sau Parlamentul: Care sunt instituțiile în care au încredere românii. Sondaj INSCOP
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Județul Alba a exportat peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere în 2025. Ce și de unde importăm
Economieacum 2 ore

Zonele protejate vor fi stabilite doar cu acordul primarilor. Cum vor putea utiliza locuitorii terenurile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 ore

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum o zi

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum 2 zile

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Evenimentacum 10 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 19 minute

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Evenimentacum 6 ore

Managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, Dragomir Morcan și mai multe asistente și infirmiere vizate de perchezițiile de miercuri
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Sindicatele din Educație pregătesc grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale
Educațieacum 4 ore

Calendar olimpiade 2026: disciplinele și datele la care sunt organizate olimpiade județene și naționale în Alba și în țară
Mai mult din Educatie