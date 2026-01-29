Boilere pentru apă caldă, oferite unor școli din județul Alba de Crucea Roșie și Ariston. Beneficiază 500 de copii

Crucea Roșie Filiala Alba și Ariston România au oferit boilere pentru apă caldă școlilor din 5 localități, în care învață aproape 500 de copii, au transmis joi, reprezentanții organizației.

Compania a donat, în ultimii ani, zeci de boilere de ultimă generație care au fost distribuite de Crucea Roșie Română Filiala Alba în școli, grădinițe sau centre sociale.

În acest an au fost donate 13 boilere, care au fost oferite instituțiilor de învățământ din Ciuruleasa, Avram Iancu, Poșaga, Ocoliș și Sălciua.

În sezonul rece, multe dintre aceste instituții întâmpinau anumite dificultăți în asigurarea de apă caldă pentru copiii și personalul din unitățile de învățământ.

„La Crucea Roșie Română, credem în dreptul fiecărui copil de a învăța în școli în care să se bucure de tot confortul necesar. Apa caldă nu este un lux, ci este un drept esențial pentru sănătatea și confortul oricărui copil”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

În ultimii ani, Crucea Roșie Română Filiala Alba a distribuit, cu ajutorul companiei, zeci de boilere performante cu capacitatea între 30 și 100 de litri pentru școli, grădinițe și centre sociale de ocrotire, instituții care au în total câteva mii de beneficiari.

Inițiativa Ariston are loc în contextul în care, potrivit statisticilor, aproape 30% dintre români locuiesc într-o gospodărie care nu dispune de baie, duș sau toaletă cu apă curentă.

Accesul la apa caldă rămâne o problemă majoră în multe instituții educaționale sau sociale din România, așa cum sunt școlile, grădinițele sau centrele de ocrotire în special din mediul rural, astfel că, în cadrul campaniei, donațiile de echipamente termice au fost direcționate cu prioritate către aceste locații.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

În județul Alba, Crucea Roșie Română are un serviciu de ambulanță cu 9 autospeciale moderne, un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu și organizează cursuri de prim ajutor, de pregătire în caz de dezastre și de formare în diferite profesii medicale.

În fiecare an, Filiala Alba a Crucii Roșii ajută mii de persoane vulnerabile, organizează cursuri de prim ajutor sau pentru sănătate pentru alte câteva mii de copii sau adulți și derulează numeroase campanii educative și de promovare a sănătății.

