Lukoil și-a vândut cea mai mare parte din activele internaționale către un fond de investiții american

Al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat că a convenit să vândă majoritatea activelor internaționale către firma americană de investiții private Carlyle Group. Este așteptată aprobarea din partea guvernului SUA, potrivit Reuters.

Lukoil a transmis că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele internaționale ale companiei.

Activele internaționale totale ale Lukoil sunt evaluate de analiști la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a transmis Lukoil, potrivit Mediafax.

Sancțiuni SUA

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționați de SUA în octombrie 2025, în ceea ce Washingtonul a numit o reacție la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte din strategia lui Donald Trump de a forța Rusia să accepte un acord de pace pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial.

Trezoreria SUA a blocat până acum două încercări de tranzacții, prima între Lukoil și grupul comercial elvețian Gunvor în octombrie și o propunere de schimb de acțiuni inițiată de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruse VTB, în decembrie.

Trezoreria SUA a acordat Lukoil termen până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global.

Lukoil operează peste 5.300 de benzinării în 20 de țări și deține rafinării în Europa. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și distribuie carburanți printr-o rețea de aproximativ 300 de stații.

