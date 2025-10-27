Bolojan a anunțat dobânzile uriașe pe care le plătește România: ”Indiferent cine va fi premier, va ajunge cu spatele la zid”

Bolojan a anunțat suma uriașă a dobânzilor pe care le plătește România: este vorba despre 11 miliarde de euro, adică 55 de miliarde de lei anual, a afirmat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Digi24.

Șeful Guvernului spune că țara noastră se confruntă cu mari dificultăți fiscale, din cauza dobânzilor mari pe care le plătește la creditele externe, agravate de lipsa unei politici responsabile de gestionare a fondurilor publice.

„Și vă rog să vă gândiți în ce situație este țara noastră din punct de vedere al crizei bugetare, în condițiile în care, datorită creditelor pe care le-am contractat, la dobânzi foarte mari, între 5,5 și 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor, de exemplu, plăți doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde, deci 11 miliarde de euro, iar anul trecut, foarte probabil, aceste cheltuieli vor crește și vor ajunge la 3% din PIB”, a spus premierul la Digi24, duminică seara.

Suma uriașă cheltuită doar pentru plata dobânzilor antrenează consecințe severe pentru bugetul de stat. Practic, din deficitul bugetar, 3% din PIB se duce acum pe acoperirea dobânzilor la creditele externe.

Mai mult decât atât, premierul punctează că alte state reușesc să se împrumute la dobânzi mult mai mici pentru sume mai mari, tocmai datorită credibilității financiare de care se bucură:

„Altcineva, o altă persoană a luat 20 de milioane și a luat cu dobândă de 3,5% și plătește aceeași dobândă, dar pentru o sumă dublă, tot 700.00.

Asta facem noi. Deși avem datorii din PIB de aproximativ 55, ne ducem către 60% din PIB, pentru că n-am avut grijă de bani, pentru că am crescut creditele foarte mult și ne-au crescut dobânzile, plătind niște dobânzi ca și cum avea un grad de îndatorare de peste 100%”, a subliniat Bolojan.

Ilie Bolojan insistă că principalele cauze ale actualei crize bugetare sunt risipa banilor publici, incapacitatea colectării eficiente a veniturilor la buget și asumarea unor investiții peste posibilitățile reale ale țării:

„Asta e o problemă majoră, pentru că am risipit banii, pentru că nu ne-am încasat veniturile și pentru că am contractat investiții mult mai mult decât le puteam permite. Și atunci asta este principala problemă.”

„Am încercat să facem asta, o reducere de cheltuieli pe care nu o putem evita în continuare, pentru că altfel, oricine vine în guvernare, indiferent cine va fi premierul și ce coaliție are în spate, va ajunge cu spatele la zid dacă nu se iau aceste măsuri.

Și deci tot ce am propus în această perioadă a fost pe această linie și, evident, să corectăm nedreptățile”, a explicat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, tot mai multe voci din PSD anunță că nu sunt de acord cu măsurile de austeritate. Spre exemplu, președintele Comisiei de Sănătate din Senat, Adrian Streinu – Cercel (PSD), a spus textual că ”îl doare în cot de deficitul bugetar”, potrivit ProTV.

”Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie.

România a fost singura ţară din lagărul socalist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89.

Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai.

Ce să vezi? Ştiţi cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani şi dimineaţa erau pe zero.

De ce? Din pix. Aşa că mai uşor cu pianul pe scări, că se dezacordează.”

