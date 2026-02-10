UE înăsprește regulile privind imigrația: Solicitanții pot fi trimiși în țări din care nu provin

Uniunea Europeană înăsprește regulile privind imigrația. Parlamentul European a adoptat marți două proiecte importante privitoare la trimiterea solicitanților de azil în țări din afara UE.

Regulile au fost adoptate grație unei alianțe a dreptei și extremei drepte, fiind criticate de politicienii de stânga.

Parlamentul European a adoptat două texte cheie care vor înăspri regulile privind imigrația, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.

Statele membre ale UE vor putea de acum încolo să returneze solicitanții de azil în țări din care nu provin, dar pe care Europa le consideră „sigure” conform unei liste prestabilite.

Soluția a fost deja testată de premierul italian Giorgia Meloni cu ajutorul centrelor înființate de Italia în Albania.

Proiectul italian a întâmpinat obstacole juridice, iar textele adoptate marți ar putea facilita procesul.

Pentru adoptarea regulilor a fost nevoie de o alianță a europarlamentarilor de la partide de dreapta și extrema dreapta.

Modificările au fost criticate de ONG-uri și de politicienii de stânga care se declară îngrijorați de tratamentul aplicat solicitanților de azil în țările în care sunt trimiși.

