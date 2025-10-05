Bolojan, mesaj pentru magistrați: ”Dacă activitatea este suspendată parțial, moral e ca și salarizarea să fie suspendată parțial”

Bolojan, mesaj pentru magistrați: Premierul consideră că magistrații care și-au suspendat parțial activitatea ar trebui să primească și o salarizare parțială.

El a mai atras atenția că oamenii depind de sentințele date în justiție și că ei trebuie respectați printr-un serviciu public decent.

În același timp, șeful executivului i-a cerut ministrului justiției să inițieze un dialog cu cei nemulțumiți.

„Personal, nu am ce să fac în această chestiune, dar consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații și cu CSM-ul, pentru că, dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial.

Altfel, nu cred că este în regulă și nu cred că este un gest de respect față de cetățenii români, dintre care unii depind de o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public.

Așa cum toate celelalte instituții trebuie să asigure un serviciu public decent, tot din respect pentru cetățeni.”

Reamintim că magistrații din numeroase instanțe din țară sunt într-un fel de grevă nedeclarată (pentru că ar fi ilegal) și analizează doar cazurile considerate urgente, în semn de protest față de modificările propuse de guvern privind pensiile de serviciu din sistem.

Modificările vizează prelungirea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului pensiilor, măsuri considerate de magistrați ca fiind neconstituționale.

